“Halk şov değil, icraat bekliyor”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) Başkanı Güven Bengihan, Başbakan Ünal Üstel’in hükümetin dört yıllık icraatlarını değerlendirdiği basın toplantısında yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

Bengihan, Üstel’in açıklamalarını hayretler içinde izlediklerini belirterek, ülke gerçeklerinden uzak bir tablo çizildiğini savundu. UBP-DP-YDP Hükümeti’nin büyük başarılara imza attığını anlatma çabasının, ülkenin içinde bulunduğu sorunları ortadan kaldırmadığını ifade eden Bengihan, Başbakan’ın konuşmasında birçok temel soruna değinmediğini söyledi.

Başbakan Üstel’in, hükümetin asgari ücrete hayat pahalılığı oranında artışı dahi çok gördüğünü dile getirmediğini kaydeden Bengihan, ülkede gündüz vakti işyerlerinde silahlı saldırıların yaşandığını, sahte diploma skandallarının gündemde olduğunu, çocukların kış şartlarında konteyner sınıflarda eğitim gördüğünü, hastaların birçok ilaca ulaşamadığını ve üreticiler ile hayvancıların sürekli eylem yapmak zorunda kaldığını vurguladı. Elektrik santrallerinin bakımlarının yapılmaması nedeniyle halkın karanlığa mahkûm edildiğini de ifade etti.

Meclis’in yasama yetkisinin yok sayıldığını ve ülkenin yasa gücünde kararnamelerle yönetilmeye çalışıldığını belirten Bengihan, Başbakan’ın bir yandan da maaş artışlarıyla ilgili düzenleme için muhalefeti çağırmasını eleştirdi. Bengihan, “Yasa gücünde kararnamelerle hayat pahalılığı uygulamasında konsolideyi kaldırmaya çalışırken, Ceza Yasası’nda değişiklik yaparken muhalefetin ve sendikaların görüşü soruldu mu?” diye sordu.

Erken seçim çağrılarına ilişkin açıklamaları da hatırlatan Bengihan, Başbakan’ın popülist ve samimiyetten uzak bir tutum sergilediğini ileri sürdü. Göç Yasası kapsamında çalışanların mağduriyetlerinin giderilmesi için yıllardır mücadele verdiklerini belirten Bengihan, bu konuda imzalanan protokole hükümetin uymadığını savundu.

Açıklamasının sonunda Bengihan, “Asgari ücrete hayat pahalılığı oranında artışı dahi çok gören bir hükümet gerçeğiyle karşı karşıyayız. Halkımız şov değil, icraat beklemektedir. Yetki hükümetinizdedir. Neden önerilerinizi hayata geçirmiyorsunuz Sayın Başbakan?” ifadelerini kullandı.