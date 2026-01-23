“Halk sağlığı, siyasi hesaplara kurban edilemez”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), yaklaşık 18 aydır İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nde görüşülen Sağlık Hizmetleri Dairesi Yasası’nın, son anda yapılan siyasi müdahalelerle Genel Kurul gündeminden geri çekilmesini halk sağlığını doğrudan ilgilendiren hayati bir tartışmanın bilinçli biçimde ötelenmesi olarak değerlendirdi.

CTP tarafından yapılan açıklamada, kamuoyuna yansıyan bilgilere göre söz konusu geri çekilmenin temel nedeninin, Kıbrıs’ın kuzeyinde tıp ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimine girişte merkezi sınavın kaldırılmasına yönelik ısrar olduğu belirtildi. Bu konunun basit bir yöntem tartışması olmadığı vurgulanan açıklamada, uzmanlık eğitiminin niteliğinin toplumun sağlık güvenliğiyle doğrudan bağlantılı olduğu kaydedildi.

“Uzmanlık eğitimi keyfiyete bırakılamaz” denilen açıklamada, KKTC gibi hasta sayısı ve klinik çeşitliliği sınırlı ülkelerde uzmanlık eğitiminin bilimsel, denetlenebilir ve ölçülebilir kriterlere dayanmasının zorunlu olduğu ifade edildi. Merkezi sınavın adalet, şeffaflık ve liyakat açısından yalnızca bir ölçme aracı değil, nitelikli uzman yetiştirmenin temel güvencesi olduğu vurgulandı.

CTP, merkezi ve bilimsel kriterlerden uzaklaşmanın bugün olmasa bile gelecekte sağlık sisteminde telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu.

“Tıpta uzmanlık kurulu bağımsız olmalı”

Açıklamada, oluşturulması gündemde olan Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun siyasi etkiden arındırılmış, bağımsız ve bilimsel bir yapıda kurgulanması gerektiği belirtildi. Uzmanlık eğitiminin kaderinin hükümetlerin dönemsel tercihlerine veya siyasi hesaplara bırakılamayacağı kaydedildi.

Hükümet ve Sağlık Bakanlığı’nın yasayı “biz yaptık oldu” anlayışıyla dayattığı savunulan açıklamada, sağlık meslek örgütlerinin, toplumun ve muhalefetin uyarılarının yok sayıldığı ifade edildi. Bu yaklaşımın siyasi bir hatanın ötesinde, Kıbrıs Türk halkının sağlık hakkına karşı açık bir sorumluluk ihlali olduğu belirtildi.

CTP, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ve diğer sağlık örgütlerinin ortak uyarılarını toplum adına sahiplendiğini de açıkladı.

CTP’nin talepleri

CTP açıklamasında şu taleplere yer verildi:

– Merkezi sınavın kaldırılmasına yönelik tüm girişimlerin derhal durdurulması,

– Tıp ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitiminin bilimsel ve denetlenebilir kriterlere bağlanması,

– Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun siyasi etkiden tamamen arındırılmış bağımsız bir yapıda oluşturulması,

– Sağlık alanındaki yasal düzenlemelerin meslek örgütleri ve paydaşlarla uzlaşı içinde hazırlanması.

Açıklamanın sonunda, sağlıkta liyakatten vazgeçmenin bedelinin ağır olacağı vurgulanarak, halk sağlığını riske atan ve uzmanlık eğitimini siyasallaştıran hiçbir düzenlemenin yanında olunmayacağı belirtildi. CTP, hükümetin yönetim anlayışının sürdürülemez hale geldiğini savunarak erken seçim çağrısını yineledi.