Hahn, AB'nin Kıbrıs özel temsilcisi görevinden istifa etti

Avrupa Komisyonu'nun uyumdan sorumlu sözcüsü Maciej Berestecki, Avusturyalı diplomat Johannes Hahn Avrupa Komisyonu'nun Kıbrıs sorunu özel temsilcisi görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Maciej Berestecki, “Hahn, yerine getirmesi gereken diğer taahhütleri nedeniyle Kıbrıs sorunu özel temsilcisi görevinden istifa etti. Komisyon, Hahn'ın kararını saygıyla karşılıyor ve son bir yılda çözüm sürecine yaptığı değerli katkılardan dolayı kendisine teşekkür ediyor” dedi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in yeni bir temsilci atanması meselesine ilişkin "sonraki adımlara zamanı geldiğinde karar vereceğini" de sözlerine ekledi .

Öte yandan Kıbrıs Haber Ajansı, Hahn'ın kararını hem komisyona, hem de Birleşmiş Milletler'e bir mektupla bildirdiğini aktardı.