Haftalık yangın bilançosu: 22 yangın, 2 kişi hakkında yasal işlem

Kıbrıs'ın kuzeyinde geçen hafta 22 yangın ve 22 hususi servis olayı meydana geldi.

Yangınlar sonucu 109 bin 200 TL zarar meydana gelirken, yangına sebep olduğu tespit edilen 2 kişi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

İtfaiyenin haftalık raporunda yangınların muhtemel sebepleri ise şu şekilde sıralandı:

“Söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, elektrik kaynaklı kısa devreler, çatı izolasyonu yapıldığı sırada tüpün alev alıp patlaması ve toz boyanın aşırı ısınması, şofbende meydana gelen gaz kaçağı, elektrik sigorta kutusunun aşırı ısınması, elektrik tellerinden çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması, araçlardan sızan yakıtın sıcak aksamlara temas edip alevlenmesi, kişi veya kişiler tarafından temizlik maksadıyla yakma”

Müdahale edilen “hususi servis olayları”nın başında ise trafik kazası sonucu araçta sıkışan şahısların çıkarılıp ambulansla hastaneye sevkinin sağlanması geliyor. Çeşitli etkinliklerde yangına karşı tedbir alınması, balkonda ve asansörde mahsur kalan şahısların kurtarılması, dere yatağında, ağaçta ve araçların motor bölümünde mahsur kalan kedilerin ve arıtma havuzu ile kuyuya düşen köpeklerin kurtarılması hususi olaylar arasında yer aldı. Eve giren yarasanın çıkarılması, trafik kazası sonucu yangına karşı tedbir alınması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma maksatlı devlet hastanesi morguna sevk edilmesi de hususi servis olayları olarak açıklandı.