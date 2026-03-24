Haftalık trafik raporu: 1 kişi öldü, 24 kişi yaralandı

Kıbrıs’ın kuzeyinde son bir haftada meydana gelen 54 trafik kazasında 1 kişi öldü, 24 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'nın 16-22 Mart tarihlerini kapsayan trafik raporuna göre, kazaların 19'u süratli araç kullanmak,12'sidikkatsiz sürüş yapmak, 9'u kavşakta durmamak , 8'i yakın takip ve 6'sı diğer etkenlerde kaynaklandı.

Toplam hasar miktarı 2 milyon 589 bin 123 TL olan kazaların 20'si Lefkoşa, 15'i Gazimağusa, 8'i Girne, 8'i ve 3'ü de İskele'de yaşandı.

148 araç trafikten men edildi, 7 araç sürücüsü tutuklandı

Ülke genelinde aynı dönemde, 2 bin 649 araç sürücüsünün kontrol edildi trafik denetimlerinde 148 araç trafikten men edildi; 7 sürücü tutuklandı; 1707 araç sürücüsü aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Suçların dağılımı şu şekilde:

"Sürat-881, mobil araç ile tespit edilen sürat suçları-41, tehlikeli sürüş-18, dikkatsiz sürüş-22, seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak-91, sürüş ehliyetsiz araç kullanmak-5, alkollü içki tesiri altında araç kullanmak-35, sürüş esnasında cep telefonu kullanmak-10, emniyet kemeri takmadan araç kullanmak-24, trafik levha ve işaretlerine uymamak-49, trafik ışıklarına uymamak-13, muayenesiz araç kullanmak-58, sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak-18, yolcu taşıma "T" işletme izinsiz araç kullanmak-5, özel eşya taşıma "B" işletme izinsiz araç kullanmak-3, aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak-20, koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak-4, ışık kurallarına uymamak veya yetersiz ışıkla araç kullanmak-1 ve diğer trafik suçları-450"