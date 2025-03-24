Haftalık itfaiye raporu... Son bir haftada 13 yangın

Geçen hafta 13 yangın, 34 özel servis olayı meydana geldi.

İtfaiye Müdürlüğü tarafından yayımlanan 17-23 Mart tarihlerini kapsayan rapora göre, belirtilen süredeki yangınlarda toplam zarar miktarı bir milyon 370 bin TL oldu.

Yangınların muhtemel sebepleri, “söndürülmeden atılan sigara izmaritinin çöp bidonunu tutuşturması ve elektrik tellerinin birbirine temas edip atılan kıvılcımların kuru otları tutuşturması, açık durumdaki ocak üzerinde unutulan tava içerisindeki yağın ısınıp alevlenmesi, kişi/ler tarafından yakma, elektrik tesisatının yüklenmesi ve elektrik kaynaklı kısa devre” olarak kaydedildi.

Özel servis olayları ise, “trafik kazası sonucu araç içerisinde sıkışan şahsın kurtarılması, asansörde mahsur kalan şahısların kurtarılması, aracın motor bölümünde, selvi ağacı üzerinde ve kuyuda mahsur kalan köpek ve kedilerin kurtarılması, yol güvenliği sağlanması, yangına karşı tedbir alma, yangın eğitimi verilmesi ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması” şeklinde sıralandı.