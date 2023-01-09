Haftalık itfaiye raporu... 5 yangında yaklaşık 340 bin 500 TL zarar meydana geldi

İtfaiye Müdürlüğü tarafından açıklanan haftalık itfaiye raporuna göre geçtiğimiz hafta 5 yangın çıkarken, yangınlar sonucu yaklaşık 340 bin 500 TL zarar meydana geldi.

İtfaiye ekipleri ayrıca geçen hafta 19 özel olaya da müdahale etti.

Yangınların muhtemel sebepleri; elektrik kaynaklı kısa devreler, araçlardan sızan akaryakıtın sıcak aksamlara temas edip tutuşması, çalışır durumda yatak üzerinde unutulan fön makinesinin aşırı ısınıp şilteyi tutuşturması ve mangal yakmak için benzin döküldüğü sırada benzin bidonunun alevlenmesi olarak açıklandı.

Şöminede sıkışan ve ağaçta mahsur kalan kedileri itfaiye kurtardı

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği hususi servis olayları arasında ise; ağaç üzerinde mahsur kalan ve şömine bacasında sıkışan kedilerin kurtarılması, trafik kazası sonucu yola dökülen yağ üzerine toprak atılarak yol güvenliğinin sağlanması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma maksatlı devlet hastanesi morguna sevk edilmesi bulunuyor.