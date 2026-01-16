Lefkoşa15 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Hafta sonu yer yer sağanak yağmur bekleniyor
Hafta sonu yer yer sağanak yağmur bekleniyor

Hafta sonu yer yer sağanak yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, yarın ve pazar  günü yer yer sağanak yağmur beklendiğini belirtti.

A+A-

Meteoroloji Dairesi, yarın ve pazar  günü yer yer sağanak yağmur beklendiğini belirtti.

Meteoroloji Dairesinin 23 Ocak'a kadar olan tahminlerine göre, yarın ve pazar gününün ilk saatlerinde yer yer sağanak yağmur; Pazar, pazartesi ve salı sabah saatleri yer yer don bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesim ve sahillerde 14-17 derece dolaylarında olacak. Rüzgar genellikle Kuzey ve Doğu'dan orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.

Bu haber toplam 288 defa okunmuştur
Etiketler :