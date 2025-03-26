Güzelyurt'ta kontrolden çıkan araç Gazi Baf Şehitliği'ndeki korkuluklara vurdu

Güzelyurt'ta bugün saat 14.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, Mehmet Tektaş (E-72) yönetimindeki HS 427 plakalı araç, dikkatsizlik nedeniyle kaldırım taşına çarptı ve çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak Gazi Baf Şehitliği'ndeki korkuluklara vurdu.

Polis'ten verilen bilgiye göre, söz konusu kazada yaralanan olmadı. Soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.