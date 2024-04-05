Güzelyurt'ta aracın çarptığı yaya yaralandı
Güzelyurt'ta aracın çarptığı yaya 20 yaşındaki Kemal Esendağlı yaralandı.
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Güzelyurt'ta aracın çarptığı yaya 20 yaşındaki Kemal Esendağlı yaralandı.
Polis Basın Subaylığı'nın verdiği bilgiye göre kaza bugün 18.00 sıralarında
Güzelyurt'ta Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda meydana geldi.
Yönetimindeki MR 594 plakalı salon araçla batı istikametine giden 28 yaşındaki Nuri Türk, Simit Dünyası önündeki yaya geçidine geldiğinde dikkatsizliği sonucu o sırada yaya geçidi üzerinde kuzeyden güneye doğru yaya olarak geçmeye çalışan 20 yaşındaki Kemal Esendağlı'ya çarptı.
Kazada sonucu yaralanan yaya Kemal Esendağlı, kaldırıldığı Cengiz Topel Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından müşahede altına alındı .
Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
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