Güzelyurt ve İskele'de elektrik kesintisi olacak
Güzelyurt ve İskele’de yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak.
A+A-
Güzelyurt ve İskele’de yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, saat 09.30-13.30 saatleri arasında Akçay Bostancı yolu üzeri ve civarı bölgesine elektrik verilemeyecek.
İskele’de ise Petek Pastanesi, Merit Otel, İş Bankası, Levent Sitesi ve İstanbul Plajı bölgelerinde 10.00-15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak.
Bu haber toplam 78 defa okunmuştur
Etiketler : elektrik kesintisi