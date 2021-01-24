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Güzelyurt ve İskele'de elektrik kesintisi olacak

Güzelyurt ve İskele'de elektrik kesintisi olacak

Güzelyurt ve İskele’de yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak.

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Güzelyurt ve İskele’de yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, saat 09.30-13.30 saatleri arasında Akçay Bostancı yolu üzeri ve civarı bölgesine elektrik verilemeyecek.

İskele’de ise Petek Pastanesi, Merit Otel, İş Bankası, Levent Sitesi ve İstanbul Plajı bölgelerinde 10.00-15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak.

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