Güzelyurt Barış İlkokulu’na yıldırım düştü. Okulda maddi zarar meydana gelirken, öğrenci, öğretmenler ile görevlilerin zarar görmemesi yüreklere su serpti.

Okulda bulunan ‘Paratoner / yıldırımsavar’ aleti sayesinde kimseye zarar gelmediğini ifade eden Okul Müdürü Filiz Ustam, yaşananları YENİDÜZEN’e anlattı.

“Çok şiddetli bir ses, gürültü ve ışık oluştu, birkaç saniye sürdü” diyen Ustam, o sırada öğrencilerin kötü hava şartlarından dolayı okul içinde olduğunu ifade etti.

Durumu öğrenen ailelerin çok korktuğunu ve ikinci bir yıldırım ihtimaline karşı çocuklarını okuldan aldığını belirten Ustam, elektrikli aletlerde zarar oluştuğu öngörüsünde bulundu.

Ustam, “Okulda şu an elektriğimiz yok, kurumdan incelemeye gelecekler bekliyoruz, çok şükür bir sıkıntımız yok ama aileler koktu, çocuklarını okuldan alıyor” dedi.