Güvercinlik’te iş kazası!
Güvencinlik’te dün saat 10.00 sıralarında iskele üzerinde boya işi yapan 54 yaşındaki Allahverdi Aman, yaklaşık 2 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralandı.
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Polisten verilen bilgiye göre, Güvercinlik’te, Sanayi Bölgesinde, yapımı devam etmekte olan bir inşaatta boyacı olarak çalışan Allahverdi Aman (E-54), iskele üzerinde boya işi yaptığı sırada dengesini kaybetmesi sonucu, yaklaşık 2 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralandı. Olayda yaralanan Allahverdi AMAN, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından nöroloji servisinde müşahede altına alındı.
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Etiketler : iş kazası, Allahverdi Aman