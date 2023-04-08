Güvercinlik’te iş kazası!

Polisten verilen bilgiye göre, Güvercinlik’te, Sanayi Bölgesinde, yapımı devam etmekte olan bir inşaatta boyacı olarak çalışan Allahverdi Aman (E-54), iskele üzerinde boya işi yaptığı sırada dengesini kaybetmesi sonucu, yaklaşık 2 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralandı. Olayda yaralanan Allahverdi AMAN, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından nöroloji servisinde müşahede altına alındı.