‘Güvenli okul’ talebi

İLKOKULLARDA DURUM: 112 OKUL, 22’Sİ ACİL BAKIM LİSTESİNDE

Şht Ertuğrul İlkokulu

Değirmenlik İlkokulu

Dr. Fazıl Küçük İlkokulu

Haspolat İlkokulu

Alasya İlkokulu

Karakol İlkokulu

Şht. Osman Ahmet İlkokulu

Çayönü-İncirli İlkokulu

Şht. Özdemir Anaokulu

Türkmenköy İlkokulu

Yeniboğaziçi İlkokulu

Dikmen İlkokulu

Lapta İlkokulu

Yeni Erenköy İlkokulu

Güzelyurt Atatürk Maarif Anaokulu

Lefkoşa Özel Eğitim Merkezi

Rauf R.D.G.E Özel Eğitim

Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi

Girne Özel Eğitim

Yeşilyurt Özel Eğitim

Ziyamet Özel Eğitim

Ötüken Özel Eğitim

ORTAÖĞRETİM: 48 OKUL, 5’İ EN ACİL…

Erenköy Lisesi

Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi

Namık Kemal Lisesi

Güzelyurt Meslek Lisesi

Cumhuriyet Lisesi

Ayşe GÜLER

Türkiye’deki deprem felaketinin ardından Kıbrıs’ta da olası bir deprem beklentisi, bina güvenliğini yeniden gündeme getirdi.

Hem ilköğretim hem de ortaöğretimdeki okullarda peş peşe deprem boykotları başladı.

Namık Kemal Lisesi’nden sonra dün Karakol İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanlığı,

Eğitim Bakanlığı’nın görevlendireceği uzman ekiplerin inceleme yapıp, depreme ve yaşama dayanıklılık raporu hazırlanana kadar çocuklarını okula göndermeme kararı aldı.

Öte yandan Dr. Fazıl Küçük Lisesi öğrencileri de okul binasının güvenli olmadığı gerekçesiyle dün derse girmeme eylemi yaptı.

Geçitkale Cumhuriyet Lisesi’nde de sendika, veliler ve belediye ekipleri tarafından inceleme yapıldı.

“Projeler yeniden çizilecek, 2 ay zaman kaybı…”

Bir yanda korku ve endişe sürerken, eğitimde örgütlü 2 sendika; KTÖS ve KTOEÖS acil olarak önlem alınması gereken okulları listeledi.

KTÖS’ten alınan bilgiye göre; 112 okulun, 89’u 1974 öncesinde inşa edildi.1974-1999 yılları arasında 8, 1999 yılı sonrasında ise 15 okul yapıldı.

Bu okulların 22’si ‘acil bakım’ listesinde, Dikmen İlkokulu, Yeniboğaziçi İlkokulu ve Değirmenlik İlkokulu’nda geçici çözümle eğitim sürüyor.

Ortaöğretimde ise 5 okulda ciddi sıkıntı yaşanıyor, binalar dökülüyor.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Ozan Elmalı, ortaöğretimdeki 48 okulun 3’te 1’inin yaş ve bina açısından eski olduğunu söyledi, “Mühendislik hesapları devreye girmeli, durum ortaya çıkmalı” dedi.

Elmalı, tedirginlik ve kaygının sürdüğünü vurgulayarak, olumsuz rapor çıkması halinde eğitimin nasıl süreceğine yönelik de planlama yapılması gerektiğini kaydetti.

Kıbrıs Türk Orta Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş ise birçok okulun plan ve krokisinin bulunmadığını, deprem ön sismik raporu için bu verilerin gerekli olduğuna dikkat çekti, “Değerler yeniden ölçülecek, projeler yeniden çizilecek. Bu durum da 2 aylık zaman kaybına neden olabilir” dedi.

Veliler endişeli…

Yeniboğaziçi İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı Melek Alkin, okulla ilgili atılan adımın doğru ancak geç kalınmış bir karar olarak değerlendirdi.

Uzun bir süredir okulun bina güvenliğine yönelik sorun yaşandığını söyleyen Alkin, şu anda 4 sınıfın prefabrik yapılara taşındığını kaydetti.

Alkin, birçok okulda benzer sıkıntıların yaşandığını dile getirerek, “Umarım, diğer okullardaki sorunlar da kısa sürede çözülür” dedi.

Öte yandan Karakol İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı Fatoş Midem, yapı denetim raporu gelmeden çocukları okula göndermeyeceklerini dile getirdi.

Midem, “Eğitim hakkına zarar gelsin istemiyoruz ama çocuklarımızın yaşam hakkı var. Sorunlu olan yere neden okula göndereyim?” şeklinde konuştu.

Görüş almak için aradığımız Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na ise ulaşılamadı.

İlkokullarda durum ne?

Yeniboğaziçi İlkokulu’nda yıkılması gereken 4 sınıf, öğretmen ve müdür odasının bulunduğu binalarla ilgili henüz adım atılmadı. Prefabrik derslikler faaliyete başladı.

Dikmen İlkokulu’nda belediyeden işçilik katkısı, bakanlıktan da malzeme katkısı yapıldı.

Eski okul binasından çıkıldı.

Değirmenlik İlkokulu’nda branş odaları ve idari bölümün yer aldığı kısmın yıkılıp, yeniden yapılması gerekiyor. Bölgede taş ocaklarının sürekli faaliyette olması nedeniyle sıkıntı yaşanıyor.

Sendika: 22 okulda ‘acil bakım’

Sendika, acil olarak 22 okulun bakıma alınması gerektiğini belirledi.

Buna göre liste şöyle: Şht Ertuğrul İlkokulu, Değirmenlik İlkokulu, Dr. Fazıl Küçük İlkokulu, Haspolat İlkokulu, Alasya İlkokulu, Karakol İlkokulu, Şht. Osman Ahmet İlkokulu, Çayönü-İncirli İlkokulu, Şht. Özdemir Anaokulu, Türkmenköy İlkokulu, Yeniboğaziçi İlkokulu, Dikmen İlkokulu, Lapta İlkokulu, Yeni Erenköy İlkokulu, Güzelyurt Atatürk Maarif Anaokulu, Lefkoşa Özel Eğitim Merkezi, Rauf R.D.G.E Özel Eğitim, Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi, Girne Özel Eğitim, Yeşilyurt Özel Eğitim, Ziyamet Özel Eğitim, Ötüken Özel Eğitim.

89’u 1974 öncesi…

KTÖS’ten alınan bilgiye göre; 112 okulun, 89’u 1974 öncesinde inşa edildi.1974-1999 yılları arasında 8, 1999 yılı sonrasında ise 15 okul yapıldı.

1974 öncesinde inşa edilen 89 okulun 29’u Mağusa, 20’si Girne, 16’sı ise Lefkoşa’da.

İskele’de 10, Güzelyurt’ta 8, Lefke’de ise 6 okul 1974 öncesinde inşa edildi.

Ortaöğretimde ise 48 okulun 3’te 1’inde sıkıntı yaşanıyor

Özellikle Erenköy Lisesi, Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi, Namık Kemal Lisesi, Güzelyurt Meslek Lisesi ve Cumhuriyet Lisesi deyim yerindeyse dökülüyor.

1974 öncesinden kalma okulların hiçbirinde plan ve proje yok.

SENDİKA BAŞKANLARI NE SÖYLEDİ?

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Ozan Elmalı:

“6 okulda ciddi sıkıntı var”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Ozan Elmalı, ortaöğretimdeki 48 okulun 3’te 1’inin yaş ve bina açısından eski olduğunu söyledi, özellikle Erenköy Lisesi, Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi, Namık Kemal Lisesi, Güzelyurt Meslek Lisesi ve Cumhuriyet Lisesi’nde ciddi sıkıntı olduğunu belirtti.

Elmalı, “Mühendislik hesapları devreye girmeli, durum ortaya çıkmalı” dedi.

Cumhuriyet Lisesi ve Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi’nde dün eylem yapıldığından bahseden Elmalı, tedirginlik ve kaygının sürdüğünü vurguladı.

Elmalı, olumsuz rapor çıkması halinde eğitimin nasıl süreceğine yönelik de planlama yapılması gerektiğini kaydetti.

1974 öncesindeki okullarda plan ve proje açısından sıkıntı yaşandığını belirten Elmalı, “Plan-proje olmaması süreyi yavaşlatıyor. Çok büyük kısmının projesi yok” şeklinde konuştu.

Kıbrıs Türk Orta Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş:

“112 okulun yüzde 80’i 74 öncesinden, plan ve projeleri yok”

Kıbrıs Türk Orta Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, 112 ilkokulun yüzde 80’inin 1974 öncesinde yapıldığına dikkat çekti, “Okul binalarına gözle bakıldığında tamam olup olmadığıyla ilgili herkesin aklında olan endişe bizde de var” şeklinde konuştu.

Maviş, Değirmenlik, Dikmen ve Yeniboğaziçi İlkokulu’na geçici çözümler bulunduğunu aktardı.

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ile iki kez toplantı yaptıklarını ifade eden Maviş, okullardan gelen bilgiye göre aciliyeti olanları bilgilendirdiklerini söyledi.

Maviş, şu anda okullarda yapılacak gözlemlerin ardından risk sıralamalarının ortaya çıkacağını belirten belirterek, risk sıralamasından sonra, etütler yapılacak, demir korozyonuna, beton yapısına bakılacak, roleve denilen çalışma çıkaracak” şeklinde konuştu.

Birçok okulun plan ve krokisinin bulunmadığını, deprem ön sismik raporu için bu verilerin gerekli olduğuna dikkat çeken Maviş, “Değerler yeniden ölçülecek, projeler yeniden çizilecek. Bu durum da 2 aylık zaman kaybına neden olabilir” dedi.

Maviş, “Hangi okul yıkılacak, hangisi güçlendirilecek, hangisi hatasızdır, bunlar yapılacak değerlendirme sonucu ortaya çıkacak. Hasarsız binaların ömrünün ne kadar olduğu belirlenecek” şeklinde konuştu.

Ayrıca Maviş, okulların güvenli şekilde olması için tahmini olarak 60 milyon sterline ihtiyaç duyulduğunu da belirtti.

Çalışmaların hızlı şekilde hayata geçmesi gerektiğine değinen Maviş, üniversite ve belediyelerden katkı alınarak, ekibinin genişletilmesinin önemine vurgu yaptı.

Maviş, “birçok yerde aynı çalışmalar yapılması önemli. Bir merkezden başbakanlık altında, belirli gruplarla çalışmaların erken bitmesi mümkün olmayabilir” dedi.

OKUL AİLE BİRLİĞİ BAŞKANLARI NE DÜŞÜNÜYOR?

Yeniboğaziçi İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı Melek Alkin

“Doğru ama geç kalınmış bir karar”

Yeniboğaziçi İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı Melek Alkin, okulla ilgili atılan adımın doğru ancak geç kalınmış bir karar olarak değerlendirdi.

Uzun bir süredir okulun bina güvenliğine yönelik sorun yaşandığını söyleyen Alkin, şu anda 4 sınıfın prefabrik yapılara taşındığını kaydetti.

Alkin, birçok okulda benzer sıkıntıların yaşandığını dile getirerek, “Umarım, diğer okullardaki sorunlar da kısa sürede çözülür” dedi.

Karakol İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı Fatoş Midem:

“Yapı denetim raporu gelmeden çocukları okula göndermeyeceğiz”

Karakol İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı Fatoş Midem, yapı denetim raporu gelmeden çocukları okula göndermeyeceklerini dile getirdi.

Midem, Eğitim Bakanlığı ile görüştüklerini ancak somut ve sorun çözücü bir yaklaşımla karşılaşmadıklarını dile getirdi.

“Birinci ve ikinci sınıfların eğitim gördüğü yerde gözle görülür şekilde sıkıntı var” diye konuşan Midem, “Bahar geldi. Geçici olarak konteynırlarda eğitim verilebilir. Bina güvenliği değilse, göndermeyeceğiz. Hükümeti, devleti göreve çağırıyoruz” dedi.

Midem, “Eğitim hakkına zarar gelsin istemiyoruz ama çocuklarımızın yaşam hakkı var. Sorunlu olan yere neden okula göndereyim?” şeklinde konuştu.