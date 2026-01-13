KAMU-SEN Başkanı Metin Atan, uzun yıllardır kamuda emek veren geçici memurların kaderini belirleyecek olan 'Güvence Yasası'nın yarın Meclis Alt Komitesi’nde görüşüleceğini açıkladı.

Atan, sendika olarak toplantıda hazır bulunacaklarını ve yasanın takipçisi olacaklarını duyurdu.

"Güvence Yasası mağduriyeti bitirecek"

​KAMU-SEN Genel Başkanı Metin Atan sürece ilişkin yaptığı açıklamada, özellikle bu yasanın bir "Güvence Yasası" olduğunun altını çizdi. Atan, geçici personelin yıllardır süregelen belirsizliğinin ancak bu yasal düzenleme ile son bulacağını ifade etti. Atan, ​"Sendikamız, çalışanların haklarını koruma adına uzun süredir bu yasa için çaba sarf etmektedir. Yarınki komite toplantısında, mağdur olan geçici personelin nihayet güvence altına alınması için orada olacağız. Bu sorunun ortadan kalkması için KAMU-SEN olarak konunun en sıkı takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyururuz. Ayrıca sürecin en başından beri yanımızda olup yasa çalışmalarına katkı sağlayan Milletvekili Hasan Küçük’e ve komite üyelerine teşekkürlerimi sunarım" ifadelerini kullandı.