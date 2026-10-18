“Güven tesisini engelleyen eylemler çabalarımızla bağdaşmıyor”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Kıbrıs Rum tarafının festivallerin ve Barcelona futbol okulunun etkinliğinin iptali ile yabancı diplomatlarla temasın engellenmesine ilişkin girişimleri konusunda gönderdiği 28 Ağustos tarihli mektubuna yanıt verdiğini açıkladı.

Erhürman, Guterres’in cevabi mektubunda, kültürel, sportif, siyasi ve diplomatik faaliyetleri etkileyen gelişmelerle ilgili endişelerin dikkatle not edildiğini belirttiğini aktardı. Guterres’in söz konusu girişimleri cesaret kırıcı bulduğunu ve karşılıklı güvenin güçlendirilmesine yönelik çağrılarıyla çeliştiğini vurguladığını kaydeden Erhürman, güven tesisini engelleyen eylemlerin ortak çabalarla bağdaşmadığının da ifade edildiğini belirtti.

Amaçlarının yeni güven artırıcı önlemleri hayata geçirerek kalıcı çözüme yönelik bir sürecin başlaması için elverişli koşulların yaratılmasına katkıda bulunmak olduğunu vurgulayan Erhürman, Guterres’in değerlendirmelerinin önemine dikkat çekti.

Erhürman, Guterres’in mektubunun, Kıbrıs Türk halkının uluslararası kuruluşların daha önce açıkladığı kararların aksine izole edilmesine yönelik ve güven tesisini engelleyen girişimleri değerlendirmesi gerekenler için yol gösterici olmasını umduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erhürman, güvenin tesisi, çözüm ve Kıbrıs Türk halkının dünyayla buluşması için çalışmaya, diplomasiye ve diyaloğa aralıksız devam edeceklerini belirtti.