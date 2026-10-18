Lefkoşa19 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. TDP, Meclise yürüyeceği milletvekili adaylarını belirledi
TDP, Meclise yürüyeceği milletvekili adaylarını belirledi

TDP, Meclise yürüyeceği milletvekili adaylarını belirledi

Toplumcu Demokrasi Partisi’nin (TDP), 6 Aralık genel seçimleri öncesinde düzenlediği Milletvekili Aday Belirleme ve Sıralama Kurultayı tamamlandı.

A+A-

Toplumcu Demokrasi Partisi’nin (TDP), 6 Aralık genel seçimleri öncesinde düzenlediği Milletvekili Aday Belirleme ve Sıralama Kurultayı tamamlandı.

Lefkoşa Paradise Park’ta yoğun katılımla gerçekleştirilen kurultayda partililer, genel seçimlerde yarışacak milletvekili adaylarını ve sıralamalarını belirlemek üzere sandık başına gitti.

Saat 18.00’de tamamlanan oy verme işleminin ardından dijital sistem üzerinden kullanılan oyların sonuçları açıklandı. Böylece TDP’nin 6 Aralık genel seçimlerinde yarışacak 50 milletvekili adayı ve sıralamaları belli oldu.

TDP’nin seçim bölgelerine göre milletvekili aday listesi şu şekilde:

LEFKOŞA

1. Zeki Çeler

2. Deniz Birinci

3. Hakan Üredi

4. Kemal Baykallı

5. Prof. Dr. Mehmet Çakıcı

6. Erman Yaylalı

7. Ali Yaman Işık

8. Hüseyin Paşa

9. Dr. Ahmet Karahan

10. Esra Şerebet

11. Dr. Güneş Kozal

12. Erhan Keser

13. Duygu Göze Ergöknil

14. Havva Güleş

15. Cemal Sunar

16. İlker Balkır

GAZİMAĞUSA

1. Mustafa Emiroğulları

2. Tacan Reynar

3. Ece Balcı

4. Ahmet Denizer

5. Şifa Çika

6. Güncel Masharoğluları

7. Olgu Tansuğ

8. Zakire Kaleli

9. Umut Kadı

10. Atakan Bayraktaroğlu

11. Firuzan Sel

12. Ceylan Mehmet

GİRNE

1. Ayşe Öztabay

2. Mehmet Perçinkardeşler

3. Prof. Süha Halil Akpınar

4. Tekin Birinci

5. Feride Gürel

6. Barış Baydar

7. Çile Atamer

8. Mehmet Metin Şenova

9. Bayram Dem

10. Muhammat Gözay

11. Filiz Dilara Kısa

12. Aigul Gazikoylu

İSKELE

1. Prof. Dr. Mürüde Çelikağ

2. Elif Özyiğit Cengiz

3. Çağıl Çırakoğlu

4. Kemal Yıldız

5. Ercan Yüzüak

GÜZELYURT

1. Metin Ertop

2. Mehmet Derya

3. Faik Arçay

LEFKE

1. Mine Atlı

2. Haluk Giray

Bu haber toplam 435 defa okunmuştur