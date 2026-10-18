TDP, Meclise yürüyeceği milletvekili adaylarını belirledi
Toplumcu Demokrasi Partisi’nin (TDP), 6 Aralık genel seçimleri öncesinde düzenlediği Milletvekili Aday Belirleme ve Sıralama Kurultayı tamamlandı.
Toplumcu Demokrasi Partisi’nin (TDP), 6 Aralık genel seçimleri öncesinde düzenlediği Milletvekili Aday Belirleme ve Sıralama Kurultayı tamamlandı.
Lefkoşa Paradise Park’ta yoğun katılımla gerçekleştirilen kurultayda partililer, genel seçimlerde yarışacak milletvekili adaylarını ve sıralamalarını belirlemek üzere sandık başına gitti.
Saat 18.00’de tamamlanan oy verme işleminin ardından dijital sistem üzerinden kullanılan oyların sonuçları açıklandı. Böylece TDP’nin 6 Aralık genel seçimlerinde yarışacak 50 milletvekili adayı ve sıralamaları belli oldu.
TDP’nin seçim bölgelerine göre milletvekili aday listesi şu şekilde:
LEFKOŞA
1. Zeki Çeler
2. Deniz Birinci
3. Hakan Üredi
4. Kemal Baykallı
5. Prof. Dr. Mehmet Çakıcı
6. Erman Yaylalı
7. Ali Yaman Işık
8. Hüseyin Paşa
9. Dr. Ahmet Karahan
10. Esra Şerebet
11. Dr. Güneş Kozal
12. Erhan Keser
13. Duygu Göze Ergöknil
14. Havva Güleş
15. Cemal Sunar
16. İlker Balkır
GAZİMAĞUSA
1. Mustafa Emiroğulları
2. Tacan Reynar
3. Ece Balcı
4. Ahmet Denizer
5. Şifa Çika
6. Güncel Masharoğluları
7. Olgu Tansuğ
8. Zakire Kaleli
9. Umut Kadı
10. Atakan Bayraktaroğlu
11. Firuzan Sel
12. Ceylan Mehmet
GİRNE
1. Ayşe Öztabay
2. Mehmet Perçinkardeşler
3. Prof. Süha Halil Akpınar
4. Tekin Birinci
5. Feride Gürel
6. Barış Baydar
7. Çile Atamer
8. Mehmet Metin Şenova
9. Bayram Dem
10. Muhammat Gözay
11. Filiz Dilara Kısa
12. Aigul Gazikoylu
İSKELE
1. Prof. Dr. Mürüde Çelikağ
2. Elif Özyiğit Cengiz
3. Çağıl Çırakoğlu
4. Kemal Yıldız
5. Ercan Yüzüak
GÜZELYURT
1. Metin Ertop
2. Mehmet Derya
3. Faik Arçay
LEFKE
1. Mine Atlı
2. Haluk Giray