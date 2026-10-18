Sonbaharın Sofradaki Uyumu: Nar Soslu Tavuk ve Ayva Tatlısı

Sonbahar, doğanın renk değiştirdiği kadar mutfakların da yeniden şekillendiği bir mevsimdir. Yazın hafif ve ferahlatıcı lezzetleri yerini daha yoğun aromalara, sıcak yemeklere ve mevsim meyveleriyle hazırlanan özgün tariflere bırakır. Özellikle nar ve ayva, bu dönemin hem besleyici özellikleri hem de gastronomik kullanım alanlarıyla öne çıkan iki değerli ürünüdür.

Mevsimsel ürünlerle hazırlanan menülerde önemli olan yalnızca aynı dönemde yetişen malzemeleri bir araya getirmek değil, bu malzemelerin tat, aroma ve doku özellikleri arasında bir uyum yakalamaktır. Tatlı, ekşi ve aromatik bileşenlerin dengeli kullanımı, sıradan bir yemeği çok daha etkileyici bir gastronomik deneyime dönüştürebilir.

Bu hafta sonbaharın iki karakteristik meyvesini soframızın başrolüne taşıyoruz. Narın canlı rengi ve mayhoş aromasıyla zenginleşen tavuk yemeğini, tarçın ve karanfilin sıcak kokularıyla hazırlanan geleneksel ayva tatlısıyla tamamlıyoruz. Hem görsel açıdan dikkat çekici hem de lezzet bakımından birbirini tamamlayan bu iki tarif, sonbaharın sunduğu zenginliği sofralarımıza yansıtıyor.

Nar Soslu Tavuk: Tatlı ve Ekşinin Dengeli Buluşması

Nar, Akdeniz ve Orta Doğu mutfaklarında yüzyıllardır kullanılan, kendine özgü aromasıyla hem tatlı hem de tuzlu tariflerde yer bulan önemli bir meyvedir. İçeriğindeki organik asitler, şekerler ve fenolik bileşikler, narın karakteristik tat profilinin oluşmasında rol oynar. Özellikle nar suyu ve nar ekşisi, et yemeklerinde kullanıldığında tatlılık ve asidite arasında dengeli bir lezzet oluşturabilir.

Tavuk eti, nispeten hafif aroması sayesinde farklı soslarla kolaylıkla uyum sağlayan bir protein kaynağıdır. Nar suyunun pişirme sırasında yoğunlaşması, sosun kıvam kazanmasına ve meyvemsi aromasının belirginleşmesine yardımcı olur. Balın hafif tatlılığı, narın ekşiliğini dengelerken sarımsak ve kekik yemeğin aromatik karakterini güçlendirir.

Nar soslu tavuk, özellikle sonbahar davetlerinde hem rengi hem de sunumuyla dikkat çekebilecek bir ana yemektir. Yanında sade bulgur pilavı, fırınlanmış kök sebzeler veya hafif bir yeşil salatayla servis edilerek dengeli bir menü oluşturulabilir.

Malzemeler

4 adet kemiksiz tavuk but

1 su bardağı taze sıkılmış nar suyu

1 yemek kaşığı nar ekşisi

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı bal

1 çay kaşığı kekik

Tuz ve karabiber

Süslemek için nar taneleri ve taze biberiye

Yapılışı

Tavukları tuz, karabiber ve kekikle tatlandırın. Geniş bir tavada zeytinyağını ısıtarak tavukların her iki yüzünü altın rengini alana kadar mühürleyin. Ezilmiş sarımsakları ekleyerek kısa süre soteleyin.

Ayrı bir kapta nar suyu, nar ekşisi ve balı karıştırarak tavaya ilave edin. Tavukları kısık ateşte, sos hafifçe koyulaşıncaya ve tavukların iç sıcaklığı 74°C’ye ulaşıncaya kadar pişirin. Gerekirse az miktarda sıcak su ekleyin. Servis sırasında tavukların üzerine sos gezdirin, nar taneleri ve taze biberiyeyle süsleyin.

Ayva Tatlısı: Sonbaharın Geleneksel ve Zarif Lezzeti

Ayva, sonbaharın kendine özgü kokusu ve sert dokusuyla tanınan, pişirildiğinde ise bambaşka bir karakter kazanan meyvelerinden biridir. Çiğ halde hafif buruk ve sert olan ayva, ısıl işlem sırasında yumuşayarak daha hoş bir dokuya kavuşur. Özellikle içerdiği pektin, pişirme sürecinde tatlının kıvamının oluşmasına katkıda bulunur.

Ayva tatlısının en dikkat çekici özelliklerinden biri, pişirme sırasında ortaya çıkan pembe ve kırmızı tonlarıdır. Ayvanın çeşidine, asitliğine ve pişirme süresine bağlı olarak gelişen bu renk değişimi, meyvenin içerdiği fenolik bileşiklerin dönüşümüyle ilişkilidir. Geleneksel tariflerde kullanılan ayva çekirdekleri ise şerbete kıvam kazandırmaya yardımcı olur.

Türk ve Kıbrıs mutfak kültüründe meyvelerin şekerle pişirilerek değerlendirilmesi önemli bir yere sahiptir. Ayva tatlısı da az sayıda malzemeyle hazırlanmasına rağmen kendine özgü aroması, rengi ve sunumuyla öne çıkan geleneksel lezzetlerdendir.

Tarçın ve karanfilin sıcak baharat notaları, ayvanın meyvemsi aromasıyla birleşirken kaymak, tatlıya kremamsı bir doku kazandırır. Nar soslu tavuğun ardından servis edildiğinde ise ana yemekteki meyvemsi ve mayhoş tatların devamlılığını sağlayarak menüyü tamamlar.

Malzemeler

2 adet büyük ayva

1 su bardağı toz şeker

1,5 su bardağı su

1 adet çubuk tarçın

4 adet karanfil

Ayvaların çekirdekleri

Servis için kaymak ve ceviz

Yapılışı

Ayvaları soyup ortadan ikiye bölün ve çekirdek yataklarını çıkarın. Çekirdeklerini ayırarak ayvaları geniş ve yayvan bir tencereye yerleştirin. Üzerlerine toz şekeri eşit şekilde paylaştırın.

Tencereye suyu, tarçını, karanfili ve ayva çekirdeklerini ekleyin. Kapağı kapalı şekilde kısık ateşte yaklaşık 60–90 dakika pişirin. Bu süre boyunca ayvaların üzerine ara sıra şerbet gezdirerek renklerinin ve kıvamlarının dengeli gelişmesini sağlayın.

Ayvalar yumuşayıp şerbet koyulaştığında ocaktan alın. Oda sıcaklığına geldikten sonra soğutarak servis tabaklarına yerleştirin. Üzerlerine birer kaşık kaymak ekleyin ve iri parçalanmış cevizle süsleyin.