“Her köyümüzün üretimini, kültürünü ve sosyal yaşamını öne çıkaracağız”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt Belediye Başkan adayı Reşat Kansoy, 13. Kalkanlı Çakisdez ve Kültür Festivali’ne katıldı. Kansoy’a festivalde milletvekilleri, belediye meclüs üyeleri, adaylar ve parti yöneticileri de eşlik etti. Festival alanındaki stantları ziyaret eden Kansoy ve beraberindeki heyet, üreticilerle ve yurttaşlarla bir araya geldi. Yerel ürünlerin, el emeğinin ve bölgenin üretim kültürünün öne çıktığı festivalin, Kalkanlı’nın hem ekonomik hem de sosyal yaşamı açısından taşıdığı öneme dikkat çekildi.

Reşat Kansoy yaptığı değerlendirmede yeni dönemde belediyecilik anlayışlarını yalnızca merkez üzerinden değil, Güzelyurt’un tüm köylerini kapsayan bir yaklaşımla şekillendireceklerini belirterek, “Her köyümüzün üretimini, kültürünü ve sosyal yaşamını öne çıkaran projeleri uygulayacağız” dedi. Büyüme ve gelişmenin tüm bölgeye yayılması gerektiğini ifade eden Kansoy, her köyün kendi dokusunu ve kültürünü koruyan, aynı zamanda sosyal ve ekonomik yaşamını güçlendiren projeleri hayata geçireceklerini söyledi.

“Gençlerin gelecek kurabildiği bir Güzelyurt hedefliyoruz”

Üreticinin emeğinin daha görünür olduğu, çiftçinin ve hayvancının desteklendiği, gençlerin ve öğrencilerin yaşadıkları yerde gelecek kurabildiği bir Güzelyurt hedeflediklerini kaydeden Kansoy, köylerin yeni dönemde gelişimin dışında kalan değil, doğrudan gelişimin parçası olan bölgeler haline geleceğini vurguladı.

Kansoy, “Güzelyurt’un gücü yalnızca merkezinde değil, her köyünde, her üreticisinde ve her insanında. Yeni dönemde bu gücü daha da büyütecek, gelişmeyi köylerimize yayacağız. Güzelyurt, köyleriyle birlikte üretecek, gelişecek ve yenilenecek” ifadelerini kullandı.