Guterres yeni çözüm çerçevesi hazırlıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, görev süresi sona ermeden önce sunmayı hedeflediği Kıbrıs sorununa ilişkin bir çözüm çerçevesi hazırladığı bildirildi.

Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’in, Brüksel’de gerçekleşen son görüşmelerine ilişkin olarak Ulusal Konsey’e yaptığı bilgilendirmeye göre, Guterres bu özet belgede; kendisine aktarıldığı üzere, üç “single” ilkesini güvence altına alacak unsurlara, merkezi hükümetin yetkilerine ve 2017 yılında Crans-Montana’da sunduğu çerçeveye kıyasla daha fazla ayrıntıya yer verecek. Ayrıca askerlerin geri çekilmesine ilişkin bir hüküm de bulunacak; ancak bu geri çekilmenin nasıl ve ne zaman gerçekleşeceği yine açık bırakılacak.

ANT1’in edindiği bilgilere göre, görevini devretmeden önce Kıbrıs meselesine ilişkin somut bir miras bırakmak isteyen Guterres, Türkiye’nin onayı olmasa dahi bu çözüm çerçevesini sunma konusunda kararlı görünüyor.

Bununla birlikte, Ankara’nın söz konusu çerçeveyi bir başlangıç noktası olarak kabul etmesi halinde, Guterres’in Cumhurbaşkanı’na verdiği güvenceye göre uluslararası bir konferans düzenlemeye ve Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlatıldığını duyurmaya hazır olduğu ifade ediliyor.

Öte yandan Guterres’in, Hakan Fidan ile yaptığı görüşmelerden edindiği izlenimlere dayanarak, uygun karşılıklar sağlanması halinde Türkiye’nin de ikna edilebileceğini değerlendirdiği belirtiliyor. Türkiye’nin özellikle Avrupa Birliği ile ilişkilerine yönelik ilgisini artırdığı; Gümrük Birliği’nin güncellenmesi, Avrupa savunma programlarına katılım ve göç konusundaki rolü çerçevesinde ek mali kaynak sağlanması gibi konuların ön plana çıktığı kaydediliyor.