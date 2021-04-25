Gürpınar’daki yangın kontrol altında
Gürpınar köyünde ormanlık ve makilik alanda saat 13:30 sıralarında çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangın sonucu yaklaşık 50 dönüm alan içinde ağaçlar yandı.
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Gürpınar köyünün bayraklı Tepenin batı kısmında, ormanlık ve makilik alanda saat 13:30 sıralarında, henüz tespit edilemeyen sebeple çıkan yangın kontrol altına alındı.
Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, İkidere Mevkiindeki yangının kontrol altına alındığını soğutma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu. Yangın sonucu yaklaşık 50 dönümlük alan içindeki ağaçlar yandı.
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