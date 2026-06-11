Gürkut: "Sözleşmeli personelle ilgili talepler Bakanlığa iletildi"

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) Başkanı Dr. Özlem Gürkut, kamusal sağlık alanındaki sözleşmeli personelle ilgili taleplerin Sağlık Bakanlığına iletildiğini belirtti.

Gürkut yaptığı yazılı açılamada, "sözleşmeli, mecburi hizmet sözleşmeli ve asistan hekimlerin" çalışma koşulları ve özlük haklarının düzenlenmesiyle ilgili 3 Haziran'da Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek'le yapılan ilk resmi görüşmenin ardından, taleplerini yazılı şekilde Bakanlığa ilettiklerini kaydetti.

Gürkut, Dinçyürek ve Bakanlık yetkilileriyle yapılan görüşmenin "kamu görevlisi statüsünde olmayan hekimlerin çalışma yaşamına ilişkin sorunlarının toplu iş sözleşmesiyle"çözülmesine yönelik sürecin önemli bir aşaması olduğunu söyledi.

Gürkut, sendikanın üyelerinin hakları ve çalışma koşullarını iyileştirmek için yapıcı bir anlayışla ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğini kaydetti.