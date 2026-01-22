Gürcafer: “Fransa yargısının kararı memnuniyet verici”

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Behdad Jafari hakkında çıkardığı Avrupa Tutuklama Müzekkeresi’nin uygulanmamasına ilişkin Fransız Yargıtayı istinaf kararının onaylanması Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği (KTİMB) tarafından memnuniyetle karşılandı.

Gürcafer: “Toplumumuzun hiçbir ferdinin uluslararası platformlarda yalnız bırakılmasına izin vermeyeceğiz”

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, karara ilişkin yazılı açıklamasında; “Söz konusu girişimin hem hukuki zeminden yoksun oluşu hem de Kıbrıs’taki mülkiyet meselesini bireysel ceza süreçlerine indirgeme çabası taşıması, sürecin başından beri dile getirdiğimiz önemli bir sorunu tekrar ortaya koymuştur. Kıbrıs’ta mülkiyet konusunun iki halkın da derinden etkilendiği, tarihsel ve siyasal boyutu olan bir meseledir. Bu mesele ancak kapsamlı ve adil bir siyasi çözüm ile nihai olarak ele alınabilir. Rum tarafının, çözüm üretmek yerine uluslararası mekanizmaları bir baskı aracı gibi kullanarak bireyleri hedef alan girişimlere başvurması kabul edilemezdir ve toplumlar arası güveni zedelemektedir.” ifadelerini kullandı.

Gürcafer açıklamasının devamında, “Bu bağlamda, Rum tarafının bu tür uygulamaları nedeniyle hak mahrumiyetine uğrayan, özgürlükleri kısıtlanan ve aileleriyle birlikte ciddi mağduriyetler yaşayan insanlarımızın yanında olduğumuzu özellikle vurgulamak isteriz. KTİMB olarak, böylesi haksız uygulamalara maruz kalan vatandaşlarımızın maddi ve manevi her türlü yasal sürecinde destek sağlamaya, hak arama mücadelelerine kurumsal düzeyde katkı vermeye devam edeceğiz. Toplumumuzun hiçbir ferdinin uluslararası platformlarda yalnız bırakılmasına izin vermeyeceğiz.”

“Rum liderliği gelinen aşamadan gerekli dersleri çıkarmalı”

Gürcafer, Kıbrıs Rum liderliğinin gelinen aşamadan gerekli dersleri çıkarması ve bölgedeki tansiyonu yükseltecek adımlardan kaçınması gerektiğini de ifade etti.

AB üyeliğinin siyasi bir baskı aracına dönüştürülmesi ve mülkiyet gibi hassas konuların bireyler üzerinden cezai süreçlere dönüştürülmesinin, adanın ortak geleceğine zarar veren yanlış bir yaklaşım olduğunu dile getiren Gürcafer, “Kıbrıs Türk toplumu ve iş dünyası olarak, müzakere zeminine zarar veren bu tür girişimlerin karşısında durmaya; barışı, istikrarı ve karşılıklı saygıyı güçlendiren her adımın ise yanında olmaya devam edeceğiz. Mülkiyet meselesi dahil tüm konular, ancak karşılıklı kabul edilebilir, iki taraflı siyasi bir çözüm ile kalıcı şekilde sonuçlandırılabilir” ifadelerini kullandı.

Süreç

İsatis Direktörü KKTC vatandaşı Behdad Jafari, kuzeydeki eski Kıbrıslı Rum mallarını “suiistimal ettiği” gerekçesiyle Güney Kıbrıs’ın talebi üzerine Ekim 2025’te göz altına alınmış ardından Kıbrıs Cumhuriyeti hükümeti Jafari’nin Rum kesimine iadesi talebiyle Fransa’da dava açmıştı.

Fransız Mahkemesi’nin iade talebini reddetmesiyle Jafari, adanın kuzeyine dönmüş ancak Kıbrıs Rum tarafı, bu karara karşı bu kez de istinaf başvurusu yapmıştı. Fransız Yargıtayı, son olarak “Avrupa Tutuklama Müzekkeresi’nin (Talebi) uygulanmasını reddeden Aix-en-Provence İstinaf Mahkemesi kararının temyize taşınması talebini de reddetti.

Fransa mahkemesi bu kararıyla, Behdad Jafari’nin adanın güneyine iade edilmesiyle ilgili talebi böylelikle net ve kesin şekilde reddetmiş oldu.