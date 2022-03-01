Güneye yasa dışı yolla geçme girişimi yarıda kaldı

Askeri yasak bölgeyi ihlal ederek güneye geçmek için gizli ittifak yaptığı gerekçesi ile tutuklana zanlı E. B. N mahkemeye çıkarıldı, yargılanıncaya dek tutukluluk aldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kozal Debreli, zanlının ağır bir cürüm işlemek için gizli ittifak kurmak suçuyla mahkemede olduğunu belirtti.

24.02.2022 tarihinde saat 22:00 de Akıncılar köyü içinde bir polis ekibi tarafından yapılan kimlik kontrolü sırasında zanlının koşarak polisten kaçmaya teşebbüs ettiğini belirten Polis, akabinde zanlının köy içerisinde tespit edilerek soruşturma maksatlı Demirhan Polis Karakoluna götürüldüğünü ifade etti.

Polis zanlının tercüman yardımı ile yapılan sorgusunda güneyde kalmakta olan Nijerya uyruklu ve isminin Stephan olduğunu bildiği kişi ile kendisini günete geçirmesi için 350 Euro karşılığında anlaşıp ağır bir cürüm işlemek için gizli ittifakta bulunduklarını vermiş olduğu gönüllü ifadesi ile de kabul ettiğini söyledi. Polis, zanlının aynı gün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının aleyhindeki tahkikatın tamamlandığını ve yasal olmayan yolla kaçabileceğini söyleyerek, tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.