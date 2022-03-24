Güneye yasa dışı geçmeye çalışırken yakalandılar

Ercan Havaalanı'nın batısında eski Lefkoşa yolu diye bilinen yerde yapılan operasyonda Kıbrıs’ın güneyine yasadışı yollardan geçmek isteyen 5 zanlı, tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Arslan, yaşananları aktardı. Polis, 23 Mart tarihinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından, Ercan Havaalanı'nın batısında eski Lefkoşa yolu diye bilinen yerde, yapılan operasyonda, Zanlı 1 E.N.E’nin kullanımında bulunan HN 401 plakalı salon araç içerisinde, diğer dört zanlının tespit edilerek suçüstü tutuklandığını anlattı. Polis, aracı kullanan zanlının kişi başı 100 Euro karşılığı kuzeyden güneye geçirmek için gizli ittifak kurduklarının tespit edildiğini belirtti.

Aaynı tarihte zanlıların tutuklandığını ve Zanlı birin tasarrufunda tespit edilen cep telefonunun mahkeme emri ile incelenmek üzere emare alındığını anlatan Polis, iki kişinin gönüllü ifade vererek işlemiş oldukları suçlarını itiraf ettiğini belirtti.

Meselenin henüz yeni meydana geldiğini, zanlıların KKTC'deki statüleri ile vermiş oldukları gönüllü ifadelerinin teyit ve tekzibinin yapılacağını söyleyen Polis, zanlıların serbest kalması halinde tahkikata etki etmeleri kuvvetle muhtemel olduğundan bu bağlamda zanlıların 1 gün süre poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargı Mine Ozankaya, zanlıların 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.