“Güneye geçemeyince polisi darp etti”

Lefkoşa’da Ledra Palace geçiş noktasında Kıbrıs’ın güneyine geçmesine izin verilmeyen 28 yaşındaki D.D.A., sinirlenerek görevli polisi darp edip tutuklanmasını engellemeye çalıştı. Mahkemeye çıkarılan zanlı, kaçma ihtimali nedeniyle 5 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderildi.

Lefkoşa’da meydana gelen “polisi darp, görevinden men, uygunsuz hal ve tavır, rahatsızlık verme” suçlarından tutuklanan 28 yaşındaki D.D.A. mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Ahmet Sinanoğlu mahkemede olguları aktardı.

Polis, 23.03.2026 tarihinde saat 10.30 raddelerinde Lefkoşa'da Ledra Palace geçiş noktasında zanlının Kıbrıs’ın güneyine geçmek istediğini, geçemeyeceği söylenmesi üzerine sinirlenip orada görevli polis memuru A.A.’ya hitaben “durduramazsınız, bana böyle davranamazsınız" diyerek yüksek sesle bağırıp rahatsızlık yapıp ellerini gelişi güzel sağa sola sallamak sureti ile uygunsuz tavır harekette bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlının kendisini tutuklanmaya çalışan A.A.’ya sağ ve sol ayağına tekme vurup tutuklanmasını engellemek sureti ile “polisi darp ve görevinden men” ettiğini belirtti. Polis, zanlının suçüstü tutuklandığını söyledi. Polis, muhaceretten yapılan soruşturmada zanlının 11.03.2026 tarihinde Kıbrıs’ın kuzeyine 30 gün turist vizesi ile geldiğinin belirlendiğini kaydetti. Zanlının KKTC'de başka hiçbir akrabası ve bağı olmadığını, serbest kalması halinde kaçma olasılığı olduğunu belirten polis, tutuklu yargı talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlının 5 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.