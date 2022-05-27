Güneyden yardım talebi

Geçitköy'deki yangına müdahale için Kıbrıs Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler aracılığı ile yardım talebinde bulundu.

Bu talebe yönelik Kıbrıslı Türk makamları ise herhangi bir açıklama yapmadı. Kıbrıs Haber Ajansı, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Panagra ve Kormakitis yakınlarında kontrolsüz devam eden yangını söndürmek için Kıbrıs Türk tarafının yardıma ihtiyacı olabileceği konusunda BM tarafından bilgilendirildiğini duyurdu.

Yangının hava araçlarıyla söndürülmesine yardımcı olmak için talepte bulunulması halinde yetkili servislerinin bunu sağlamaya hazır oldukları belirtildi.

Yangınla ilgili şu ana kadar Türkiye’den 1 helikopter ve 1 uçak, İngiliz Üslerinden de 1 helikopterin yangın söndürme çalışmalarına katıldığı bildirildi.

Güneyin yardım talebine yanıt verilmediği tahmin ediliyor. Kaynaklara göre, şu ana kadar böyle bir talebin gelmediği açıklandı.