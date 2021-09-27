“Güneydeki okullarda epidemiyolojik tablo iyi ancak muhtemel patlama tabloyu alt üst eder”

Kıbrıs Cumhuriyeti Nüfus kontrol programı koordinatörü Karolina Stilyanu, güneydeki okullardaki epidemiyolojik tabloyu “genel hatlarda iyi” olarak niteledi, ancak vakalarda yaşanacak muhtemel bir patlamanın, tüm tabloyu alt üst edebileceği konusunda uyarı yaptı.

Stilyanu, PIK’e yaptığı açıklamada, son 3 gündür 50 ilkokulda yapılan tahlillere değinerek 4,500 tahlilin sonucunda tespit edilen vaka sayısının tek rakamlı olduğuna dikkat çekti.