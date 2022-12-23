Güneyde Yüksek Anayasa Mahkemesi’ne ve Yüksek Mahkeme’ye atamalar

Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis’in Yüksek Anayasa Mahkemesi ve Yüksek Mahkeme başkanlıklarına atama yaptığı bildirildi.

Alithia’nın Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanlık Sarayı’ndan yapılan açıklamaya dayandırdığı habere göre, Anastasiadis, 1 Ocak 2023’ten geçerli olmak üzere, Yüksek Mahkeme Başkanı Andonis R. Liatsu’yu Yüksek Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’na, yargıç Katerina Stamatiu’yu da Yüksek Mahkeme Başkanlığı’na atadı.