Güneyde yarından itibaren naylon poşet kullanımı yasak

Kıbrıs'ın güneyinde yarından itibaren naylon poşet kullanımının tamamen yasak olacağı bildirildi.

Politis gazetesi, kasalarda kartondan veya yeniden kullanılabilir çantalar satılacağını ve bu çantaların daha öncekilere kıyasla daha pahalı olacağını yazdı.

Haberde, bu tedbirin, AB’nin yeşil çevre stratejisine uyum sağlamak için hayata geçirildiği ifade edildi.