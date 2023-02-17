Güneyde yarından itibaren naylon poşet kullanımı yasak
Kıbrıs'ın güneyinde yarından itibaren naylon poşet kullanımının tamamen yasak olacağı bildirildi.
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Kıbrıs'ın güneyinde yarından itibaren naylon poşet kullanımının tamamen yasak olacağı bildirildi.
Politis gazetesi, kasalarda kartondan veya yeniden kullanılabilir çantalar satılacağını ve bu çantaların daha öncekilere kıyasla daha pahalı olacağını yazdı.
Haberde, bu tedbirin, AB’nin yeşil çevre stratejisine uyum sağlamak için hayata geçirildiği ifade edildi.
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