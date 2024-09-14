Güneyde, tıbbi esrara erişim ve ekiminin yasallaştırılması için kampanya başlatıldı

Kıbrıs’ın güneyinde, tıbbi amaçlarla kişisel esrar ekiminin yasallaştırılması için imza kampanyası başlatıldı.

Sosyal medya platformu X'te (eski Twitter) yer alan paylaşımlarla Change.org web sitesindeki imza kampanyasına katılım daveti yapılarak kanser tedavisi için tıbbi esrarın yetiştirilmesinin yasal hale getirilmesi amaçlanıyor.

Cyprus Mail’in haberine göre, kampanya dilekçesinde, Kıbrıs'ın 2017 yılında "tıbbi esrarın yasallaştırılması yönünde ilk adımı attığı" ve "kanser gibi ciddi rahatsızlıkları olan hastalarda kullanımına izin verildiği" belirtildi.

Mevzuatın 2019'da "genişletildiğini" ve "kronik ağrı, multipl skleroz gibi kronik rahatsızlıklardan ve glokom gibi diğer ciddi hastalıklardan ve hatta Crohn hastalığı ve Parkinson hastalığı gibi potansiyel olarak diğer kronik inflamatuar hastalıklardan muzdarip hastalara umut verdiği" kaydedildi.

Ancak bu yasanın geçmesine rağmen hastaların hala tedavi seçeneği olarak esrara erişimde sorunlar yaşadığı belirtildi.

Kampanyada, "Hükümetin ilgisizliği ve bürokratik engeller nedeniyle yaşanan gecikmeler ve yasanın uygulanamaması, hastaların bu tedaviye erişimini engellemeye devam ediyor" denilerek "her gün acı çeken hastaların daha fazla bekleyemeyeceğini" vurgulanıyor.

Bu nedenle, dilekçe “hastaların tıbbi esrara ‘derhal’ erişimi, kişisel uygulama ve kullanım modellerinin benimsenmesi ve kişisel uygulama için lisansların verilmesi” olmak üzere üç talepte bulunuyor.

Dilekçe şu anda 600'den fazla imza topladı; hesapta çok sayıda tweet atıldı; bunların çoğunda Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Michael Damianos, sağlık bakanlığının resmi hesabı ve Avrupa Parlamentosu Üyesi Fidias Panayiotou'dan en az biri etiketlendi.

Kampanya reklamlarının her yerde bulunması, bazı eleştiriler de aldı. Bir kullanıcı, "Her üç Kıbrıslı Rum'dan ikisi esrar içiyor, Ledra Caddesi'nden CBD satın alabilirsiniz, ancak bize spam gönderiyorlar” dedi.