Güneyde temaslı öğrenciler 5 gün boyunca test yaparak okula gidecek

Kıbrıs’ın güneyinde okulların açık tutulması için temaslı öğrencilerin günlük testlerle öğrenimlerine devam etmesi kararlaştırıldı.

Bakanlar Kurulu son toplantısında, Korona salgınıyla mücadelede yeni önlem ve uygulamalar açıkladı.

Güneyde ilk ve orta dereceli okullarda “test to stay” isimli bir uygulama hayata geçecek. 17 Ocak-16 Şubat 2022 tarihleri arasında geçerli olacak söz konu uygulama, ilk ve ortaokullarda temaslı öğrencileri karantinaya almak yerine, beş gün boyunca her gün “hızlı test” yaptırmalarını ön görüyor.

Aşı geçmişine bakılmaksızın pozitif vakaların yakın temaslısı olan öğrenciler 5 gün boyunca antijen testi yaparak okula gelebilecek.

POED ve OELMEK sendikaları, yakın temaslı öğrencilerin okullarda farklı davranışlara maruz kalabilecekleri, sabah okula geldiğinde iyi olan bir öğrencinin gün içerisinde kötüleşmesi durumunda nasıl bir uygulama olacağı ve bu kararın okullardaki vaka sayısını daha da arttıracağı yönünde endişe dile getirdi. Öğretmen sendikalarının grev de dahil alınabilecek tedbirleri görüşmek üzere toplantı yapacağını belirtti.