Güneyde tecavüz suçu bundan böyle müebbet hapisle cezalandırılacak

Kıbrıs’ın güneyinde bundan böyle, tecavüz suçu işleyenlerin müebbet hapisle cezalandırılacağı bildirildi. Alitiha gazetesi, Kıbrıs Meclisi’nde dün oy birliğiyle onaylanan ve Ceza Yasası’nda değişikliğin yolunu açan yasanın, AKEL Milletvekili Aristos Damianu tarafından AKEL adına sunulduğunu yazdı.

Gazete, cezanın sadece kadınlara değil, erkeklere ve LGBTİ bireylere tecavüzü de kapsadığını kaydetti.