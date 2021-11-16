Güneyde taksiciler EYLEM hazırlığında: Kuzeyde benzin sorun oldu

Adanın güneyinde Lefkoşa Şehir Taksicileri Birliği, Gümrük Dairesi çalışanlarının “Kuzeyden yakıt alırsanız araçlarınıza el koyacağız” tehdidine karşı süresiz greve gideceklerini açıkladı.

Alithia gazetesi, Lefkoşa Şehir Taksiciler Birliği’nin, Taksiciler Birliği ile istişare ederek süresiz greve gitme kararı aldığını yazdı. Habere göre, Taksicileri Birliği, Gümrük Dairesi çalışanlarının, taksi şoförlerini “yakıt almak için adanın kuzeyine geçmeniz durumunda araçlarınıza el koyacağız” şeklinde tehdit ettiğini iddia etti.

Birlik Başkanı Panayiotis Kilili, bir radyo kanalına yaptığı açıklamada, grev sırasında taksicilerin yolları kapatma yönündeki niyetini de dile getirdi. Taksiciler geçtiğimiz hafta bu yönde bir uyarı eylemi yapmıştı.

Son verilere göre güneyde Kurşunsuz 95 oktan benzinin litresi 1,379 Euro (14,28 TL), Kurşunsuz 98 oktanın litresi 1,423 Euro (14,74 TL) ve Dizel yakıtın litresi 1,449 Euro’dan (15,01 TL) satışa sunuldu.

Akaryakıt için adanın kuzeyine gelen Kıbrıslı Rumlar, litre başına 6 ile 8 TL arası daha az ödeyerek benzin alımı yapabiliyor.

Adanın güneyinde kurşunsuz 98 oktan benzinin litresi 1.423 EURO'dan satılırken, kuzeyde yaklaşık 0.77 EURO'ya denk geliyor.