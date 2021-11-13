Taksiciler yolu kapattı

Ay Demet / Kermiya (Metehan) geçiş noktasında Kıbrıslı Rum taksiciler bir süre eylem yaptı, yolu kapattı.

Edinilen bilgiye göre protesto, bir Gümrük memurunun bir sürücüye kuzeyden artık araçlarına yakıt ikmali yapma hakkının olmayacağını açıklamasının ardından kararlaştırıldı.

Çok sayıda taksinin eylemi ile trafik kilitlendi. Polis ekipleri de barikata akın etti. Eylem daha sonra ilgili gümrük memurunu protesto ederek tamamlandı.