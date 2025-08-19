Güneyde son beş yılda 48 kişi denizde yaşamını yitirdi
Kıbrıs’ın güneyinde son beş yıl içerisinde 48 kişi denizde hayatını kaybetti.
Fileleftheros gazetesi, Kıbrıs Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Konstantinos Yoannu’nun dün konuya ilişkin açıklamasında, mevsimlik olarak görevlendirilen cankurtaranların toplam 471 olaya müdahalede bulunduğunu aktardı.
Yoannu, söz konusu dönemde denizde gerçekleşen 48 ölümün hepsinin boğulma kaynaklı olmadığını, bazı ölümlerin patolojik sebeplerle gerçekleştiğini belirtirken, kalıcı görev yapan cankurtaran sayısının 107, geçici görevlendirilen cankurtaranların sayısının ise 270 olduğunu vurguladı.
