Güneyde sıkı önlemler

Güneyde yeni Covid 19 tedbirleri. Liseler ve yüksek öğrenim kurumları, dershaneler, büyük alışveriş merkezleri kapanıyor, restoranlar sadece take away ve paket servisi yapacak, düğün/cenaze/anma törenlerine katılım 10 kişiyle sınırlandırılacak

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