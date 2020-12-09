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Güneyde sıkı önlemler

Güneyde sıkı önlemler

Güneyde yeni Covid 19 tedbirleri. Liseler ve yüksek öğrenim kurumları, dershaneler, büyük alışveriş merkezleri kapanıyor, restoranlar sadece take away ve paket servisi yapacak

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Güneyde yeni Covid 19 tedbirleri. Liseler ve yüksek öğrenim kurumları, dershaneler, büyük alışveriş merkezleri kapanıyor, restoranlar sadece take away ve paket servisi yapacak, düğün/cenaze/anma törenlerine katılım 10 kişiyle sınırlandırılacak

Ayrıntılar gelecek

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