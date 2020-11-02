Güneyde salgın sebebiyle karantinanın genişletilmesi bekleniyor

Kıbrıs’ın güneyinde günlük kaydedilen Korona virüs vaka sayılarındaki artışın yeni önlemler alınmasını elzem hale getirdiği, Limasol’da uygulanan, gece on birden sonra sokağa çıkma yasağının Kıbrıs’ın güneyinde genişletilmesinin beklendiği bildirildi.

Fileleftheros Gazetesi: “Çember Daha Da Daralıyor – Ek Önlemler İçin Yeni Öneriler – Koşullar Bugün Değerlendirilecek” başlıkları altında verdiği haberinde, Kıbrıs’ın güneyinde Korona virüs vakalarındaki artışın büyük bir hızla devam ettiği, Kıbrıs Rum hükümetinin Çarşamba günü yeni önlemler açıklamasının beklendiğini yazdı.

Gazete, önceki gün açıklanan verilere göre toplam test sayısının 3 bin 053 yeni vaka sayısının ise 197 olduğunu vurgulayarak, bu vakalardan 177’sinin yerel bulaş olduğunu kaydetti.

Rakamsal verilerin, temaslı olduğu belirtilen her 4 kişiden birinin devamında Korona virüs olduğunu gösterdiğini aktaran gazete, yeni önlemlerin tüm AB’de olduğu gibi Kıbrıs’ın ekonomisini de derinden etkilemesinin beklendiğini belirtti.