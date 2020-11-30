Güneyde, Merkez Bankası müdüründe Covid -19 bulgusu

Kıbrıs Cumhuriyeti Merkez Bankası Müdürü Konstantinos Erodotou, Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Erodotou, kendi Twitter hesabına “Enfekte olmuş kişiyle temas edilenlerin takibinde yapılan test çerçevesinde, Covid-19 pozitif vaka olarak tespit edildim. Evimde karantinada bulunuyorum; tüm protokolleri uygulayarak çalışmaya devam ediyorum. Salgının yaratığı zor zamanların geçmesini diliyorum” diye yazdı.