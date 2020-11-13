Güneyde Maraş endişesi

Maraş sakini Kıbrıslı Rumlar, “şehirlerini kaybetmeyeceklerini” dair güvence istiyor.

Kıbrıs’ın güneyinde örgütlü Maraş Belediyesi, Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüştü, “Taşınmaz Mal Komisyonu” başvurulara yönelik net bir karar verilmesini istedi. Maraş kökenli Kıbrıslı Rumlar arasında huzursuzluk ve bölünme yaşandığı belirtilen ziyarette, Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvuru yapılmasından kaynaklanan hukuki ve siyasi riskler tartışıldı.





Fileleftheros gazetesi gelişmeyi “Maraş’la İlgili Karar Zamanı” başlığı ile duyurdu. Gazete, Maraş kökenli birçok Kıbrıslının “Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvurmamaları halinde mülklerini kaybedecekleri endişesine” de dikkat çekti.



Anastasiadis, Maraş heyetiyle yaptığı görüşmede, bölgedeki faaliyetlerin, Birleşmiş Milletler kararlarının ihmali anlamına geldiği düşüncesini yineledi. Anastasiadis, konuyu ay sonunda adaya gelecek olan BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un gündemine getireceğini de söyledi.



Anastasiadis açıklamasında “Maraş bölgesindeki yasadışı faaliyetler sürerken, Kıbrıs sorunundaki sürecin ilerlemesi mümkün olmayacaktır” dedi.



Derinya barikatında yürüyüş iptal edildi



Bu arada Maraş Belediyesi’nin Pazar günü Derinya barikatında gerçekleştireceği barışçıl yürüyüşün, “korona virüsü pandemisi” gerekçesiyle iptal edildiği duyuruldu.



Haravgi gazetesine göre, Maraş Belediye Başkanı Simos İoannu ile belediye heyeti, önceki günkü görüşmelerinde Başkan Nikos Anastasiadis’ten “Türkiye’nin kapalı bölge Maraş’taki yasadışı faaliyetlerinin sona ermesi için, BM Genel Sekreteri, AB ve uluslararası unsura yönelik daha yoğun baskıda bulunmasını” istedi.



İoannu, gazeteye yaptığı açıklamada, Maraş’taki mülkler konusunu ele almaları için Kıbrıs Cumhuriyeti Başsavcısından hemen görüşme talep ettiklerini, çünkü Kıbrıslı Türk yetkililerin yasal sakinlerin kente geri dönüşlerine ilişkin açıklamalarının ardından, Maraş kökenli Kıbrıslı Rumlar arasında bölünme meydana geldiğini belirtti.