Güneyde, mahsur kalan gençler kurtarıldı

Güneyde, Lagudera isimli köydeki vadi içerisinde mahsur kalan 18 yaşlarında iki gencin itfaiye ekiplerinin operasyonu sonucu kurtarıldığı ve tedbir amaçlı Kiperunda Hastanesine sevk edildiği haber verildi.

Gençlerin yaklaşık 350 metre derinlikteki zorlu ve dik bir bölgeden çıkarıldığını yazan Philenews haber sitesi, gençlerin Lagudera köyü yakınlarındaki dağ yolunda yürürken yönlerini kaybettiklerini ve vadi içerisinde mahsur kaldıklarını belirtti.

Gençlerin bunun üzerine itfaiyeyi arayarak yardım istediğini kaydeden gazete, kurtarılan gençlerin sağlık durumunun iyi olduğunu ekledi.