Güneyde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu, gözler 7 Ocak’tan beri kayıp Rus iş insanına çevrildi

Kıbrıs’ın güneyinde dün Evdim sahil bölgesinde kimliği henüz belirlenemeyen bir erkek cesedi bulundu.

Kıbrıs polisi, bulunan cesedin 7 Ocak’tan bu yana kayıp olan 56 yaşındaki Rus uyruklu bir kişiye ait olup olmadığının şu aşamada teyit edilemediğini açıkladı.

Yetkililer, cesedin ileri derecede çürümüş durumda olması nedeniyle ilk incelemede kimlik tespitinin mümkün olmadığını belirtti. Otopsinin, perşembe günü İngiliz üslerine bağlı adli tabip tarafından yapılacağı bildirildi.

Cesedin bulunduğu bölgenin İngiliz üslerinin yetki alanında yer aldığı kaydedilirken, olay yerine İngiliz polisi ile birlikte Limasol polisi sevk edildi. Güvenlik güçleri bölgede önlem alarak olay yeri incelemesi yaptı. Yetkililer, kesin kimlik tespiti için adli incelemeler ve soruşturma kapsamında başka işlemlerin de yapılması gerektiğini vurguladı.

Polis soruşturmasının sürdüğü, ölüm nedenine ilişkin şu aşamada hiçbir ihtimalin dışlanmadığı ifade edildi.

Öte yandan polis, Rus iş insanı ve gübre devi Uralkali’nin eski CEO’su Vladislav Baumgartner’in 7 Ocak’tan bu yana kayıp olarak arandığını duyurmuştu. Baumgartner’in, Pissouri’deki evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamadığı belirtilmişti.