Güneyde kasımda COVID kabusu

Kıbrıs'ın güneyinde, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kasım ayında Covid-19’dan 23 kişi öldüğü belirtildi.

Salgının başlamasından bu yana 3 Aralık tarihine kadar, adanın güneyinde toplam 74 kişi hayatını kaybetti; bunlardan %66’sının erkek (49 kişi) ve % 34’ünün kadın (25 kişi) olduğu öğrenildi.

Covid-19’dan ölenlerin ilçelere göre dağılımı da şöyle:

Limasol’da 23,

Larnaka’da 10,

Baf’ta 9,

Lefkoşa 8,

Paralimni 3 kişi

Referans hastane olarak faaliyetlerine devam eden Mağusa Paralimni Genel Hastanesi’nde toplam 62 hastanın tedavi görmekte olduğu açıklandı.

Bu hastalardan 5'i Yoğun Bakım'da tedavi görüyor.