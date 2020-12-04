Güneyde kasımda COVID kabusu
Kıbrıs'ın güneyinde, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kasım ayında Covid-19’dan 23 kişi öldüğü belirtildi.
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Kıbrıs'ın güneyinde, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kasım ayında Covid-19’dan 23 kişi öldüğü belirtildi.
Salgının başlamasından bu yana 3 Aralık tarihine kadar, adanın güneyinde toplam 74 kişi hayatını kaybetti; bunlardan %66’sının erkek (49 kişi) ve % 34’ünün kadın (25 kişi) olduğu öğrenildi.
Covid-19’dan ölenlerin ilçelere göre dağılımı da şöyle:
Limasol’da 23,
Larnaka’da 10,
Baf’ta 9,
Lefkoşa 8,
Paralimni 3 kişi
Referans hastane olarak faaliyetlerine devam eden Mağusa Paralimni Genel Hastanesi’nde toplam 62 hastanın tedavi görmekte olduğu açıklandı.
Bu hastalardan 5'i Yoğun Bakım'da tedavi görüyor.
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