Güneyde 'istihdam desteği' 450 milyon Euro ödendi

Kıbrıs Cumhuriyeti Çalışma, Sosyal Sigorta ve Refah Bakanı Zeta Emilianidou, çalışanları ve işletmeleri desteklemek için açıklanan paketlerin koronavirüsü salgını nedeniyle işsizliğin şiddetli olarak artmasını engellediğini söyledi.

2021 bütçesini Meclis Maliye Komitesine sunarken yaptığı konuşmada Emilianidou, “Bu aşamada stratejik hedefimiz salgının etkilerinin göğüslenmesidir ve bunun için istihdamı destekleyerek işsizliğin artmasını engellemektir” dedi.

Emilianidou şimdiye kadar çalışanları ve işsizleri desteklemek için 450 milyon Euro ödendiğini, küçük ve orta ölçekli işletmelerin giderlerinin desteklenmesi amacıyla ek 100 bin Euro verildiğini söyledi.

Bu miktarların AB’nin “SURE” fonları tarafından karşılandığını ilk bölümün 250 milyon Euro olduğunu, 229 milyon Euro düzeyendeki diğer bölümün de 2021 yılı başlarında verileceğini dile getirdi.

Emilianidou, Bakanlar Kurulunun kararıyla Mart 2021’e kadar yerel lockdown’dan etkilenen Limasol ve Baf kazasındaki çalışanlar için ek 130 ile 150 milyon Euro düzeyinde bir bütçe onaylandığını açıkladı.

Emilianidou, destek paketinin mart ayında salgının patlak vermesiyle uygulanmaya başlandığını, 190.000 çalışan ve 23.000’den fazla serbest çalışanın desteklendiğini ve işsizlik izinlerinin de altı aydan fazla uzatıldığını hatırlattı.

İlgili bir soruya Emilianidou, salgından dolayı işsizliğin %8 artmasının beklendiğini ancak bunun salgının gidişatına ve üçüncü bir dalga olup olmayacağına bağlı olduğu yanıtı verdi ve kimsenin önceden ön görüde bulunamayacağını belirtti.

Bakanlığın 2021 bütçesi geçen yıla kıyasla %12 artışla 1,41 milyar Euro ulaşıyor ve buna eklenecek diğer paketlerle miktar 3,1 milyara ulaşacak.

Emilianidou, Sosyal Sigortaya başvurmak isteyenlerin başvurularını Bakanlığın internet sayfası aracılığıyla yapacaklarını duyurdu.

Salgına ve lockdown önlemlerine rağmen, Bakanlığın sosyal ödemeleri bir ay içinde yapabilmek amacıyla bir dijital platform oluşturduğunu söyledi.

Emilianidou “Mart ayında edindiğim deneyimle Sosyal Sigorta sisteminde değişiklikler gerçekleştirdik ve aralık sonunda Sosyal Sigorta Dairesindeki veznedarlar kapalı olacağı için tüm ödemeler elektronik olarak yapılacak” dedi.