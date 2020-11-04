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Güneyde işsizlik %90 oranında arttı

Güneyde işsizlik %90 oranında arttı

Kıbrıs Devlet İstatistik Dairesi’nin açıkladığı verilere göre, Covid-19 salgınından dolayı, Ekim 2019 dönemiyle kıyaslandığında Ekim 2020 döneminde kayıtlı işsiz sayısında %90 oranın da önemli bir artış kaydedildi.

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Kıbrıs Devlet İstatistik Dairesi’nin açıkladığı verilere göre, Covid-19 salgınından dolayı, Ekim 2019 dönemiyle kıyaslandığında Ekim 2020 döneminde kayıtlı işsiz sayısında %90 oranın da önemli bir artış kaydedildi.

 Verilere göre, özellikle konaklama ve ticaret sektörlerinin etkilendiği; konaklama sektöründe işsizlerin sayısı 5.283; ticaret sektöründe ise 2.441 kişi olarak kaydedildi.

 Eylül 2020 döneminde kayıtlı işsizlerin sayısı 37.126 iken Ekim 2020 döneminde işsizlerin sayısı 38.477’e ulaştı.

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