Güneyde içinde uyuşturucu olan çok sayıda A4 kağıt ele geçirildi

Kıbrıs Cumhuriyeti Narkotik Şube Polisinin, Larnaka’da 64 yaşındaki bir şahsın evinde, içerisinde uyuşturucu olduğu tespit edilen 993 adet A4 kâğıdı tespit ettiği belirtildi.

Politis gazetesi, polisin bulunan bu kâğıtlar aracılığıyla piyasaya, değeri bir buçuk milyon euro olan 300 bin doz uyuşturucu dağıtılacağı tahmininde bulunduğunu yazdı.

Gazete polisin, ayrıca bahse konu şahsın tutuklanması ve ele geçirilen uyuşturucu miktarıyla, piyasaya uyuşturucu pazarlanmasının önüne geçtiğini belirtti.

Gazete, polisin, gelen ihbarlar üzerine Europol ve Interpol’den talep ettiği yardımla harekete geçtiğini yazdı.