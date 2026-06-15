Güneyde hayvan besicileri menşe ismi korumalı hellimdeki süt oranlarının değiştirilmesine karşı

Kıbrıs’ın güneyindeki keçi ve koyun besicilerinin, menşe ismi korumalı hellim standartlarının değiştirilmesine karşı çıktığı bildirildi.

Alithia gazetesinin haberine göre, Küçükbaş Hayvan Yetiştiricileri Birliği dün açıklama yaparak, menşe ismi korumalı (MİK) hellim için yüzde 51 oranında keçi ve koyun sütü kullanılması şartının korunması gerektiğini belirtti.

Gazete, birlikten yapılan açıklamada, bu oranın değiştirilmesine yönelik her türlü girişime karşı çıkmaya devam edileceğinin vurgulandığını kaydetti.

Açıklamada, tartışılması gereken konunun, kuralların piyasaya göre uyarlanması değil, hellimin özgünlüğünün ve uluslararası itibarının korunması olduğunun belirtildiğini yazan gazete, tüm paydaşlara keçi-koyun yetiştiriciliğini destekleme ve küçükbaş süt üretimini artırma çağrısı yapıldığını belirtti.

Habere göre açıklamada, Avrupa Birliği’nin (AB) üretim zincirinin MİK şartlarına uyum sağlaması için toplam 15 yıllık geçiş süresi tanıdığını hatırlatan besiciler, nihai hedefin keçi ve koyun sütünün inek sütüne karşı çoğunlukta olduğu yüzde 51’lik standardın tam olarak uygulanması olduğunu ifade etti.

Birlik ayrıca “karışık MİK hellim” tartışmalarını reddederek, yalnızca Avrupa tarafından onaylanmış, tüm şartları karşılayan ürünlerin “menşe ismi korumalı hellim” adını taşıyabileceğini belirtti.

Açıklamada, mevcut şartların zayıflatılmasının yüzlerce aile işletmesi, yem üreticisi ve kırsal topluluk için olumsuz sonuçlar doğurabileceği; bunun da adanın güneyindeki küçükbaş hayvancılığın ve kırsal üretimin gerilemesine yol açabileceği uyarısında bulunuldu.