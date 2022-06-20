Güneyde, hayatını kaybeden Çalışma Bakanı yerine Koushos atanıyor

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, bu ayın başında hayatını kaybeden Zeta Emilianidu’nun yerine Kyriakos Koushos’u Çalışma Bakanı olarak atadı.

Cyprus Mail’de yer alan habere göre, son olarak Ocak ayında cumhurbaşkanlığı müsteşarlığı görevini yürüten Koushos, daha önce hükümet sözcülüğü görevini de yapmıştı.

Koushos’un yeni görevine 27 Haziran’da başlayacağı ifade edildi.

Zeta Emilianidu, geçirdiği beyin embolisi sebebiyle uzun süre komada kalmış ve Atina’da hayatını kaybetmişti.

Güney yasta, Emilianidu Cuma günü defnedilecek

Anastasiadis Atina'ya giderek Emilianidu'yu tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti