Anastasiadis Atina'ya giderek Emilianidu'yu tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti

Kıbrıs Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün Atina’ya giderek, beyin anevrizması geçiren ve Yunanistan’daki bir hastanede tedavi altında olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeta Emilianidu’yu ziyaret ettiği haber verildi.

Anastasiadis’in sağlık durumu hakkında bilgi almak için Emilianidu’yu Atina’da tedavi altında olduğu “İgia” hastanesinde ziyaret ettiğini yazan Haravgi gazetesi, Emilianidu’nun durumunun kritik olmayı sürdürdüğünü belirtti.

Ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Emilianidu’nun zor bir durumda olduğunu ifade eden Anastasiadis, Emilianidu’nun bir an önce sağlık sorunlarının üstesinden gelmesini diledi.

Emilianudu’nun durumunun kritik ancak stabil olduğunu belirten Anastasiadis, doktorların en iyisini başarmak için ellerindeki tüm imkanlarla mücadele etmelerinden duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Kıbrıs Çalışma Bakanı Zeta Emilianidu’nun durumu kritik!