Güney yasta, Emilianidu Cuma günü defnedilecek

Geçirdiği beyin embolisi sebebiyle Atina’da tedavi gördüğü sırada hayatını kaybeden Kıbrıslı Rum Çalışma Bakanı Zeta Emilianidu’nun naaşının bugün Kıbrıs’a gönderileceği bildirildi.

Alithia ve diğer gazeteler, geçirdiği beyin embolisi sebebiyle uzun süre komada kalan ve Atina’da hayatını kaybeden Çalışma Bakanı Zeta Emilianidu’nun naaşının bugün 18:00’de Kıbrıs’a getirilmesinin beklendiğini yazdılar.

Gazete, Emilianidu’nun cenaze töreninin Cuma günü saat 11:00’da gerçekleştirilmesinin de beklendiğini belirtirken, Kıbrıslı Rum Başkan Nikos Anastasiadis’in dün aldığı kararla tüm görev ve temaslarını ertelediği, ayrıca devlet binalarında bayrakların yarıya indirildiğini aktardı.